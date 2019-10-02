Okula pedal çevirdiler

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi, Sağlıklı Kentler Birliği tarafından yürütülen 'Haydi Çocuklar Bisikletle Okula' kampanyasına destek verdi. Bu kapsamda Erkenez İlkokulu ile Şehit Serkan Bursalı İmam Hatip Ortaokulu öğrencilerine trafikte bisiklet kullanımı ile ilgili eğitimler verildi. Programın ardından bisiklet verilen öğrenciler okula ulaşımlarını pedal çevirerek sağladı. Konu ile ilgili olarak Büyükşehir Belediyesi Kültür Turizm ve Spor Dairesi Başkanlığı Gençlik ve Spor Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada: "Büyükşehir Belediyesi olarak çocuklarda trafik bilincinin oluşması ve çevreye dost ulaşım araçlarını kullanmalarına yönelik projeleri hayata geçirmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda öğrencilerimize trafikte bisiklet kullanımı eğitimi verdik" dedi.