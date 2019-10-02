Sara nöbeti geçirdi, biyonik kulaklığını kaybetti

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yolda yürürken sara nöbeti geçirincebiyonik kulaklığını kaybedengenç kız, yeni biyonik kulaklıkalmak için hayırseverlerin yardımınıbekliyor. Elbistan ilçesindeyaşayan ve 4 yıl önce kardeşi İrfanİspir'i kaybeden sara hastası Nergisİspir, bunalıma girdi. Girdiği bunalımdançıkamayan İspir'in strestendolayı kulakları duymamaya başladı.Yapılan ameliyat sonucu İspir'ebiyonik kulaklık takıldı. Kızının 4ay önce ekmek almak için marketegittiği sırada sara nöbeti geçirdiğinisöyleyen Meryem İspir, "Yeredüşüp bayıldığı için çevredekileryardım etmek isterken kulaklığıdüşmüş. Her yeri aradık ama bulamadık"diye konuştu.Kızının 3 yıldır kullandığıbiyonik kulaklığın SGK tarafındankarşılandığını anlatan anne,"Kızım daha önce dışarı çıkar arkadaşlarıylagörüşürdü. Kulaklığınıkaybettikten sonra hayata küstü"dedi.Nergis İspir ise, "Kulaklığımıkaybettiğim günden beri dışarı çıkmıyorum.Çünkü insanların nedediğini duymuyorum. Hayattantat almıyorum. Ben de duymakistiyorum" şeklinde konuştu.