Sara nöbeti geçirdi, biyonik kulaklığını kaybetti

KAHRAMANMARAŞ'TA
yolda yürürken sara nöbeti geçirince
biyonik kulaklığını kaybeden
genç kız, yeni biyonik kulaklık
almak için hayırseverlerin yardımını
bekliyor. Elbistan ilçesinde
yaşayan ve 4 yıl önce kardeşi İrfan
İspir'i kaybeden sara hastası Nergis
İspir, bunalıma girdi. Girdiği bunalımdan
çıkamayan İspir'in stresten
dolayı kulakları duymamaya başladı.
Yapılan ameliyat sonucu İspir'e
biyonik kulaklık takıldı. Kızının 4
ay önce ekmek almak için markete
gittiği sırada sara nöbeti geçirdiğini
söyleyen Meryem İspir, "Yere
düşüp bayıldığı için çevredekiler
yardım etmek isterken kulaklığı
düşmüş. Her yeri aradık ama bulamadık"
diye konuştu.
Kızının 3 yıldır kullandığı
biyonik kulaklığın SGK tarafından
karşılandığını anlatan anne,
"Kızım daha önce dışarı çıkar arkadaşlarıyla
görüşürdü. Kulaklığını
kaybettikten sonra hayata küstü"
dedi.
Nergis İspir ise, "Kulaklığımı
kaybettiğim günden beri dışarı çıkmıyorum.
Çünkü insanların ne
dediğini duymuyorum. Hayattan
tat almıyorum. Ben de duymak
istiyorum" şeklinde konuştu.