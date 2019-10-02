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Sara nöbeti geçirdi, biyonik kulaklığını kaybetti

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Sara nöbeti geçirdi, biyonik kulaklığını kaybetti
KAHRAMANMARAŞ'TA yolda yürürken sara nöbeti geçirince biyonik kulaklığını kaybeden genç kız, yeni biyonik kulaklık almak için hayırseverlerin yardımını bekliyor. Elbistan ilçesinde yaşayan ve 4 yıl önce kardeşi İrfan İspir'i kaybeden sara hastası Nergis İspir, bunalıma girdi. Girdiği bunalımdan çıkamayan İspir'in stresten dolayı kulakları duymamaya başladı. Yapılan ameliyat sonucu İspir'e biyonik kulaklık takıldı. Kızının 4 ay önce ekmek almak için markete gittiği sırada sara nöbeti geçirdiğini söyleyen Meryem İspir, "Yere düşüp bayıldığı için çevredekiler yardım etmek isterken kulaklığı düşmüş. Her yeri aradık ama bulamadık" diye konuştu. Kızının 3 yıldır kullandığı biyonik kulaklığın SGK tarafından karşılandığını anlatan anne, "Kızım daha önce dışarı çıkar arkadaşlarıyla görüşürdü. Kulaklığını kaybettikten sonra hayata küstü" dedi. Nergis İspir ise, "Kulaklığımı kaybettiğim günden beri dışarı çıkmıyorum. Çünkü insanların ne dediğini duymuyorum. Hayattan tat almıyorum. Ben de duymak istiyorum" şeklinde konuştu.
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Sara nöbeti geçirdi, biyonik kulaklığını kaybetti
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