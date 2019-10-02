Şiddet gören yaşlı kadın 3 aydır sokakta yaşıyor

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baba evinde yaşayan 68 yaşındaki İclal Ş., babası 2016 yılında ölünce annesi ile erkek kardeşinin istediği vekaleti vermediği için sürekli fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğünü ve evden atıldığını iddia etti. Üç aydır sokakta yaşayan yaşlı kadının, annesinden gördüğü şiddet, eve yerleştirdiği kameralara da yansıdı. Mersin'in merkez Yenişehir ilçesinde babasından kalan evde yaşamını sürdüren, 2016 yılında babası R.Ş. öldükten sonra 85 yaşındaki annesi F.Ş. ve erkek kardeşi S.Ş.'nin istediği vekaleti vermeyen 68 yaşındaki İclal Ş., o tarihten bu yana ailesinden fiziksel, psikolojik ve ekonomik şiddet gördüğünü söyledi. Evden çıkmadığı için 'akıl hastası' diye rapor alınan, annesi ve kardeşinden dayak yiyen yaşlı kadın, yaşadıklarını anlattı. Yıllardır sanatla uğraşan, kurslar ve eğitimlere katılan, Açıköğretim Fakültesi Halkla İlişkiler Bölümü ön lisans mezunu İclal Ş., hiç evlenmediği için 68 yıldır baba ocağında oturuyor. 2007 yılında babası R.Ş.'ye alzheimer teşhisi konduktan sonra vekalet verme yetkisi yokken annesi ve kardeşinin babasından vekalet almak istediklerini belirten İclal Ş., buna karşı çıkması üzerine psikolojik ve fiziksel şiddet uygulamaya başladıklarını iddia etti. İclal Ş., "Babamın 17 Ekim 2016'da vefatından sonra benden vekalet istediler, vermedim. Bir gün annem evi dağıtmış, üstünü parçalamış ve benim yaptığımı söyleyerek polise şikayet etmiş. Adliyeden gelen kağıdı haberim yokken annem attığı için itiraz edemedim ve beni 'akıl hastası' diyerek hastaneye yatırdı" dedi.