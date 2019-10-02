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Silifke’nin Neşe ustası

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Silifke’nin Neşe ustası
MERSİN'İN Silifke ilçesinde eşine yardım etmek için iş yerine giden 2 çocuk annesi Neşe Çevik (30), motosiklet ustası oldu. Kapızlı Mahallesi'nde 7 yıl önce evlendiği motosiklet tamircisi Hasan Çevik'e yardım etmek için iş yerine giden Neşe Çevik, yemek ve çay yapmaya başladı. Tamir takımlarını getirip, götüren ve cıvata sıkma, yağ değiştirme işlerinde eşine yardımcı olan Neşe Çevik, bir süre sonra motosiklet montajı yapar hale geldi. Kendisini hem çırak, hem kalfa, hem de usta olarak gördüğünü belirten Çevik, "Bir gün motosiklet tamircisi olacaksın deseler inanmazdım, şimdi ustalara taş çıkartıyorum. Kim demiş iş yok diye, eşime yardım edeyim derken motosiklet ustası oldum. İnsan isterse iş çok yeter ki çalışmak istesinler. Motosikletin tekerleklerini dantel örer gibi rahatlıkla söküp takıyorum" dedi.
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Silifke’nin Neşe ustası
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