Sumudica ateş püskürdü

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üper Lig'in 6. haftasında yeni adıyla konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Marius Sumudica, rakipleri analiz etti. Rumen teknik adam "Buraya gelen rakiplerimiz zaman geçirmeye oynuyor, bir puan hedefliyor. Bizim zorlu bir rakip olduğumuzu anladılar
" şeklinde konuştu.
TAKIMIMA VE BANA SAYGI BEKLİYORUM
SUMUDICA, 2 puan kaybeden taraf olduklarını ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını aktardı. Rumen teknik adam, "Çok fazla fırsat harcadık. Biraz şanssızdık. Mutlu olduğum bir konu var. Buraya gelen rakiplerimiz zaman geçirmeye oynuyor. Beraberliğe geliyorlar"
dedi. Türk futbolunun tam kendisine göre olduğunu anlatan Sumudica, "Hakemler hakkında hiçbir zaman kötü konuşmam. Buradan sadece bir şey söylemek istiyorum. Ben 48 yaşındayım, hem hoca hem de futbolcu olarak 41 senedir sahadayım. Aptal biri değilim.
Ben de hata yaparım. İlk attığımız gol neden iptal edildi? Sadece bunu öğrenmek istiyorum. Federasyon para harcıyor, VAR sistemi kuruyor. O sistem neden kullanılmıyor" dedi. Sumudica, "Toplantıya girene kadar 10 defa izledim, tertemiz gol. İkinci yarı 7 dakika uzatma ekledi.
Bu 7 dakikanın 3 dakikasını ancak oynadık. Sebebi ne? Birileri korkuyor mu? Üç puan almamız birilerini rahatsız mı ediyor? Ben Türk futboluna saygı duyuyorum. Takıma ve bana da saygı bekliyorum" dedi.