Sumudica ateş püskürdü

BUGÜN NELER OLDU

üper Lig'in 6. haftasında yeni adıyla konuk ettiği Göztepe ile 1-1 berabere kalan Gaziantep Futbol Kulübü teknik direktörü Marius Sumudica, rakipleri analiz etti. Rumen teknik adam "Buraya gelen rakiplerimiz zaman geçirmeye oynuyor, bir puan hedefliyor." şeklinde konuştu.SUMUDICA, 2 puan kaybeden taraf olduklarını ve bunun üzüntüsünü yaşadıklarını aktardı. Rumen teknik adam,dedi. Türk futbolunun tam kendisine göre olduğunu anlatan Sumudica, "Hakemler hakkında hiçbir zaman kötü konuşmam. Buradan sadece bir şey söylemek istiyorum.Ben de hata yaparım. İlk attığımız gol neden iptal edildi? Sadece bunu öğrenmek istiyorum. Federasyon para harcıyor, VAR sistemi kuruyor. O sistem neden kullanılmıyor" dedi. Sumudica,Bu 7 dakikanın 3 dakikasını ancak oynadık. Sebebi ne? Birileri korkuyor mu? Üç puan almamız birilerini rahatsız mı ediyor? Ben Türk futboluna saygı duyuyorum. Takıma ve bana da saygı bekliyorum" dedi.