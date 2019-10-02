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Üç ülke ressamlarından muhteşem sergi

Giriş Tarihi: 2.10.2019
Üç ülke ressamlarından muhteşem sergi
KIBRIS Modern Sanat Müzesi için özel olarak Tataristan resim sanatçıları tarafından hazırlanan ve 18 eser içeren karma sergi ile Kazakistan ve Kırgızistan sanatçılarının eserlerinden oluşan 4 kişisel resim sergisi Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy tarafından açıldı. Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu'nda yer alan sergilerin açılışına Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, rektör yardımcıları, öğretim elemanları, sanatçılar ve davetliler katıldı. Sergilerin açılışında, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, sanatçılar adına Rabis Saliakhov, Kazakistanlı sanatçılar Kuandyk Baimukhanov ile Omar Babazhanov, Kırgızistanlı Sanatçılar Bayzak Alybaev ve Azat Idirisov ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy birer konuşma yaptı. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şanlıdağ konuşmasına üniversitelerin küçük ölçekte 'bulunduğu topluma', 'büyük ölçekte' de 'bütün insanlığa' ürettiği bilim vasıtasıyla, istençleri dışında dahi hizmet etmek için var olduklarını vurguladı.
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Üç ülke ressamlarından muhteşem sergi
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