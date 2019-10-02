Uğur Okulları’ndan okuma etkinliği

BUGÜN NELER OLDU

Okulları geçen yıl hayata geçirdiği Kitap Benim projesi kapsamında tüm öğrenci, öğretmen ve okul çalışanlarını her gün 20 dakika kitapların renkli dünyasıyla buluşturuyor. Bu yıl okul dışına taşarak şehirlerin ortak açık alanlarına yayılan etkinlik ile okuma farkındalığı oluşturmak, daha çok kişiyi kitap okumaya teşvik etmek hedefleniyor. Uğur Okulları Adana Kampüsü'nün de yer aldığı etkinlik M1 Alışveriş Merkezi'nde gerçekleşti. Uğur Okulları Kitap Benim projesi ile öğrencilerine okuma, okuduğunu anlama, yorumlama, eleştirel düşünme süreçlerini temel beceri olarak kazandırmayı amaçlıyor. Uğur Okulları Adana Kampüs Müdürü Adil Vahapoğlu, "Kitap Benim projesi ile öğrencilerimize, çok önem verdiğimiz okuma alışkanlığını aşılamaya çalışıyoruz. Okumaya yapılan yatırımın, hayat başarısı ve akademik başarıya olan etkisine inanıyoruz. Amacımız kitap okuma farkındalığı konusunda daha çok kişiye örnek olmak" dedi.