Üniversitede ders zili minikler için çaldı

BUGÜN NELER OLDU

yaş gruplarına uygun ve özel olarak hazırlanan, yüksek akademik ve karakter gelişimini teşvik eden programların hazırlandığı ve ülkemizde ilk olma özelliği taşıyan Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2019-2020 Kış Dönemi programı başladı. Mayıs ayına kadar devam edecek olan 100 saatlik Kış Dönemi programının ilk gününde, öğrenciler ile velilere Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde Hoşgeldiniz organizasyonu yapılarak, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Filiz Meriçli tarafından velilere, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi kış dönemi ile ilgili bilgiler aktarıldı. Prof. Dr. Meriçli, çocuk üniversitesinin vizyonu, misyonu, çocuklarının gelişimi için önemi, dönem boyunca toplayacakları krediler, alabilecekleri sertifikalar gibi konularda velileri bilgilendirdi. Daha sonra öğrencilere Genel Koordinator ve Genel Sekreter Duygu Kaptanoğlu Coşkun tarafından yeni dönem hakkında ayrıntılı bilgiler aktarılarak, öğrenciler için hazırlanan özel çantalar verildi. Hoşgeldiniz organizasyonu ardından öğrenciler İngilizce seviye belirleme etkinliğine katılarak eğlenceli oyunlar oynadılar.