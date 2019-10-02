Yunan gazetecilerden baklavaya övgü geldi

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Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) gastronomi dalında "Yaratıcı şehirler ağı"na dahil ettiği Gaziantep mutfağının eşsiz lezzeti "Antep baklavası", Yunan gastronomi yazarlarının da büyük beğenisini kazandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in davetlisi olarak Küresel Gazeteciler Konseyi Kurucu Üyesi ve Dış Medya Meclisi üyesi Aynur Tattersall'ın girişimiyle kente gelen Yunan gastronomi yazarları Nana Darioti, Thalia Tsichlakis ve Fotis Vallatos, baklava ustalarından lezzetiyle adını dünyaya duyuran tatlının yapım aşamalarını öğrendi. Baklavaya Antep fıstığı döken, ustaların özenle açtıkları yufkaları seren ve şekil verilmesine yardım eden Yunan yazarlar, ülkelerine döndüklerinde, lezzetine hayran kaldıkları baklavadan yemeleri için vatandaşlarına Gaziantep'e gelmeleri tavsiyesinde bulunacaklarını anlattı. Aynur Tattersall, Londra'da uzun yıllardır gazetecilik yaptığını, gastronomi alanında da yazılar yazdığını söyledi. Yunan gazetecilerin 3 gündür kenti gezdiğini belirten Tattersall, "Gaziantep'in sadece yemekleriyle değil insanlarıyla da çok özel bir şehir olduğunu söylediler" dedi. Yunanistan'da yayın yapan Blue Magazin'in yemek ve seyahat editörü Fotis Vallatos da baklava yapımını görmenin kendisi için çok güzel bir tecrübe olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Gaziantep'te baklava yapımı, bir sanat gibi" dedi. FNL Food ve Lesiure Guide şef editörü Thalia Tsichlakis ise Gaziantep baklavasının tattığı en güzel tatlı olduğunu dile getirdi. Olive Magazine şef editörü Nana Darioti de Yunanistan'da da baklava yapıldığını, ceviz, badem, fındık ve zeytinyağı kullanıldığını ifade etti.