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OSB kabuğuna sığmıyor

Giriş Tarihi: 3.10.2019
Adana OSB kabuğuna sığmıyor
ADANA Organize Sanayi Bölgesi (AOSB), sunduğu avantajlarla yatırımcıdan gördüğü yoğun ilgi ile adeta kabuğuna sığmıyor. Doluluk oranının yüzde 99'u bulduğu bölgede, Yer Seçimi Komisyonu, 3. ilave alan için raporunu hazırladı. Avrupa, Asya ve Afrika arasında geçiş noktasında bulunması, Ortadoğu ülkelerine yakınlığı, her mevsim üretime uygun iklimi, deniz, kara ve hava ulaşımı merkezlerinin ortasında yer alması nedeniyle yatırımcılar için cazibe merkezi haline gelen Adana OSB, son yıllarda sürekli yükseliş gösteren büyümesini istikrarlı biçimde sürdürüyor. Alt yapısı ve sanayiciye sağladığı imkanlarla Türkiye'nin en gözde sanayi bölgelerinden biri haline gelen ve yüzde 99'luk doluluk oranına ulaşan OSB, faaliyet alanını genişletiyor. Altyapısı tamamlanmış yaklaşık 17 milyon metrekare alanda toplam 446 işletmenin üretim yaptığı OSB'de 6 milyon 245 bin metrekarelik yeni alan ilave edilmesi için çalışmalara başlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğünce oluşturulan Yer Seçimi Komisyonu, 3. ilave alan için AOSB Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda bir araya geldi.
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Adana OSB kabuğuna sığmıyor
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