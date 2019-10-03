Besim: Meme kanserinden korunmak mümkün

BUGÜN NELER OLDU

Doğu Üniversitesi Hastanesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı ve Meme Sağlığı Merkezi Başkanı Prof. Dr. Hasan Besim, kadınlarda en sık görülen kanser türü olan meme kanserinin, her 8 kadından birinde yaşamının bir döneminde gelişebildiğini ve bu oranın neredeyse kadınların %12'sini oluşturduğunu söyledi. Prof. Dr. Besim meme kanserinin, sadece kadınlarda değil, nadir de olsa erkeklerde de görülebileceğini belirtti. Memenin kanser hariç pek çok başka hastalığının ya da meme ile ilişkili yakınmaların ortaya çıkabileceğinden bahseden Prof. Dr. Hasan Besim, memenin asırlar boyu bir cinsellik sembolü olarak görülmesinin yanı sıra yenidoğanın beslenmesi açısından da son derece önemli bir organ olduğuna dikkat çekti. Özellikle erişkin çağdaki kadınlarda, hormonal değişikliklerle ilişkili olarak her ay meme dokusunda gelişebilen çeşitli değişikliklerin belirli yakınmalara neden olabildiğine değinen Prof. Dr. Besim, buna ek olarak memenin kanser olmayan yani selim hastalıkları, infeksiyöz patolojileri, gelişimsel anomali ya da varyasyonları da olduğu düşünülürse, meme konusunda odaklanmış bir tedavi merkezinin gerekliliğinin kaçınılmaz olduğunu, Meme Sağlığı Merkezi'nin de buradan yola çıkılarak kurulduğunu söyledi.