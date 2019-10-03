Çukurova araştırma üniversitesi olma yolunda

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Üniversiteli Akademisyenler Çukurova Üniversitesi'nin araştırma üniversitesi misyonu hedefleri kapsamında önemli çalışmalara imza atmaya devam ediyor. Bu kapsamda Moleküler Biyoloji ve Genel Biyoloji anabilim dalında yer alan akademisyenler bilimsel projelerden elde edilen sonuçlardan 2019 yılında 3 patent alarak kayıtlara geçti. Patent çalışmaları ile ilgili bilgi veren Çukurova Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Burhan Arıkan, "Üniversitemizin araştırma üniversitesi vizyonuna katkı yapan, bu yönde özveri ile çalışan, özellikle patent sahibi arkadaşlarım ve çalışmalarda aktif görev alan araştırmacılarımızı candan kutluyor, hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum." dedi. Prof. Dr. Arıkan, Biyoloji Bölümünde Moleküler Biyoloji, Genel Biyoloji, Botanik ve Zooloji olmak üzer dört anabilim dalında yer alan akademisyenlerin birçok konuda araştırmalar, tezler ve projeler gerçekleştirdiğini söyledi. Prof. Dr. Arıkan, yapılan proje ve tez çalışmalarının Üniversitenin yeni misyonu doğrultusunda olması ve araştırma üniversitesi hedeflerine ulaşması konusunda gerçekleştirilmesine önem verdiklerini ifade etti. Prof. Dr. Arıkan bu doğrultuda, Moleküler Biyoloji ve Genel Biyoloji anabilim dalında yer alan akademisyenlerin içinde yer aldıkları projelerden elde edilen sonuçlardan üçünün 2019 yılında patent alarak kayıtlara geçtiğini söyledi. Prof. Dr. Arıkan, ilk patentin "Yem Katkısı Olarak Kullanılmak Üzere Ksilanaz Enzimi Üretimi ve Bu Enzimden Toz Preparat ve Kaplanmış Ürün Elde Edilmesi Yöntemi" başlığını taşıdığını belirtti.