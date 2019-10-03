Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Evin içine atılmak istenen EYP infilak etti

Evin içine atılmak istenen EYP infilak etti

Giriş Tarihi: 3.10.2019
Evin içine atılmak istenen EYP infilak etti
ADANA'DA kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce müstakil bir evin penceresinden içeriye atılmak istenen el yapımı patlayıcı (EYP) infilak etti. Patlama, çevrede paniğe neden oldu. Olay, saat 02.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi 13298 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin iki katlı evin alt katının penceresinden içeriye atmak istediği EYP, infilak etti. Evde oturan aile ve sokak sakinleri, patlamayla birlikte uyanıp dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine Terörle Mücadele, Özel Harekat, Bomba İmha ve Olay Yeri İnceleme şubelerinden ekipler sevk edildi. Uzun namlulu silahlarla güvenlik önlemi alan ekipler, olay yerinde inceleme yaptı. Patlayıcıya ait parçalar, toplanarak detaylı inceleme için Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Polis, patlayıcı atan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Evin içine atılmak istenen EYP infilak etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN