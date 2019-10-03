Gaziantep CHP’de delege kavgası

BUGÜN NELER OLDU

yıllardır yaşanan delege kavgası Gaziantep'te parti yöneticileri ve üyelerini birbirine düşürdü. Şahinbey eski İlçe Başkanı ve milletvekili adayı Hüseyin Yalçın'ın itirafları ortalığı karıştırdı. Partililerin iradesini kullanamadığı ve günah çıkarmakla suçladığı Yalçın'ın "özeleştiri" adı altında yaptığı açıklamanın Kasım ayında başlayacak delege seçimleri öncesi yaşanması ise dikkat çekti. Önceki dönemde Gaziantep'in Şahinbey ilçe başkanlığı görevini yapan ve son seçimde Gaziantep milletvekili adayı olan Hüseyin Yalçın, sosyal medya hesabındanYaklaşık 2 önce ilçe başkanı ve adayı iken delege belirleme yetkisiyle 400 ilçe delegesi tespit ettik. Genelde mahallelerden gelen listelere sadık kalsak da 22 delege konusunda haksızlık yaptık. Bu haksızlığı yaparken 'ekip arkadaşlarım' sağ olsun sonsuz baskıları etkili oldu. Bu arkadaşlarım sürecin sonunda kendi 'çıkarları' olunca hepsi karşıma geçip 'bizim ne haberimiz var hepsini Hüseyin Yalçın yazdı' diye anti propaganda yaptılar. Bekişli Köyüne delege yazdıranlar şimdi neredesiniz ? 24 Haziran'da partiye ihanet edip muhtarlık ofisinde toplantı yapanlar hepinizi ifşa edeceğim. Yerel Seçimlerde sıralama şaheseri zat-ı muhteremler sizlere de sıra gelecek. Arkadaşlar yeter her mahalleden sahtekarlığınız geliyor. Yazılan isimlere bakın benimle ilişkisi olan bir tek isim var mı? Sen 21 gün beni evden alıp eve bırakan 2. sıraya düşünce saf değiştiren adam hepsinden haberin var! Siz ekip arkadaşlarım delege yazılırken nasıl da baskı kuruyordunuz şimdi neredesiniz? Öyle gittiğiniz yerde alçaklık yapmayın ben susuyorum siz de susun" paylaşımını yaptı.