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Groseri’den şapka çıkartacak indirimler

Giriş Tarihi: 3.10.2019
Groseri’den şapka çıkartacak indirimler
GROSERİ Market inanılmaz indirimleriyle müşterilerine hizmet sunuyor. 1-31 Ekim 2019 tarihleri arasında Groseri Kart ile geçerli olacak kampanyada müşterilerin temel ihtiyaçlarını yer verilerek şarküteri, sıvı yağ, çay, deterjan, sebze-meyve ve diğer kategorilerde uygulanan indirimlerden yararlanarak, en iyi fiyatlarla alışveriş yapma imkânına yer verilecek. Mağazalarda kampanya coşkusunu müşterilerine hissettirebilmek adına kasiyer, müşteri hizmetleri personelleri şapka kampanyasında ait t-shirtler ile Groseri şubelerini ziyaret eden müşteriler karşılanıyor.
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Groseri’den şapka çıkartacak indirimler
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