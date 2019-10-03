Groseri’den şapka çıkartacak indirimler

BUGÜN NELER OLDU

Market inanılmaz indirimleriyle müşterilerine hizmet sunuyor. 1-31 Ekim 2019 tarihleri arasında Groseri Kart ile geçerli olacak kampanyada müşterilerin temel ihtiyaçlarını yer verilerek şarküteri, sıvı yağ, çay, deterjan, sebze-meyve ve diğer kategorilerde uygulanan indirimlerden yararlanarak, en iyi fiyatlarla alışveriş yapma imkânına yer verilecek. Mağazalarda kampanya coşkusunu müşterilerine hissettirebilmek adına kasiyer, müşteri hizmetleri personelleri şapka kampanyasında ait t-shirtler ile Groseri şubelerini ziyaret eden müşteriler karşılanıyor.