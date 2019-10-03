T
FF 1. Lig'in ilk 6 haftasında rakiplerine 9 gol atıp kalesinde 10 gol gören
Adanaspor'da teknik direktör Levent Eriş, takım halinde iyi savunma yaparak bu sorunu çözeceklerine inanıyor. Eriş, "Bir futbol takımı gol yiyorsa, bu sadece savunmadan kaynaklanan hatalardan değildir. Bazı eleştirileri bu anlamda zaman zaman alıyoruz. Savunmanın ağır olduğuyla ilgili ama İngiltere'de de savunmaların fiziki kaliteleri hemen hemen bizim takımlarımızdaki eşdeğer oyuncularla aynı düzeyde. Fakat gelişmiş futbol ülkelerindeki savunma oyuncuları pozisyon almayı çok iyi başarıyor"
dedi.
Eriş, oyuncuların pozisyon almayı küçük yaşlarda öğrenmesi gerektiğine işaret ederek, "Ağır oyuncular bile olsalar, pozisyon almayı biliyorlar ve takım savunmasını en uçtan başlattıkları için de sorun yaşamıyorlar. Bu sorun, tamamen savunmanın 'ağır' gibi görüntüsünden kaynaklanmıyor. Hem savunmanın önünde oynayan merkezi orta saha oyuncularımızın, hem de hücum bölgesindeki arkadaşlarımızın takım savunmasına destek vermediklerinden dolayı biz bu sıkıntıları yaşıyoruz. Bunu gidermemiz için merkezi orta saha oyuncularımızın ve hücum oyuncularımızın savunmaya geçiş alanlarında çok daha kaliteli yakın temas oyununu oynamaları gerekiyor"
diye konuştu.
KABUK DEĞİŞTİRİYORUZ
Eriş, hak eden her oyuncunun formayı giyeceğini vurgulayarak "İki aydır tesislerden dışarı çıkmadım. Şu anda çalışmamız gerekiyor. Bu kabuk değişimine hepimizin ayak uydurması gerekiyor. Müthiş bir birliktelik yaşamamız gerekiyor ki taraftarımız bu anlamda bize müthiş destek veriyor, inşallah güzel günler yakınımızda" şeklinde konuştu.