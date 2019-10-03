BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'in ilk 6 haftasında rakiplerineAdanaspor'da teknik direktör Levent Eriş, takım halinde iyi savunma yaparak bu sorunu çözeceklerine inanıyor. Eriş,dedi.Eriş, oyuncuların pozisyon almayı küçük yaşlarda öğrenmesi gerektiğine işaret ederek,diye konuştu.Eriş, hak eden her oyuncunun formayı giyeceğini vurgulayarak "İki aydır tesislerden dışarı çıkmadım. Şu anda çalışmamız gerekiyor. Bu kabuk değişimine hepimizin ayak uydurması gerekiyor. Müthiş bir birliktelik yaşamamız gerekiyor ki taraftarımız bu anlamda bize müthiş destek veriyor, inşallah güzel günler yakınımızda" şeklinde konuştu.