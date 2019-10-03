Hatayspor yeni hocasını bekliyor

TEKNIK direktör İlhan Palut'la yollarını ayıran TFF 1. Lig takımlarından Hatayspor, altyapı antrenörleriyle Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Yönetim tarafından verilen kararla birlikte İlhan Palut ile yollarını ayıran bordobeyazlı ekipte futbolcular, 6 Ekim Pazar günü Ankara'da oynanacak olan Osmanlıspor maçına hazırlanıyor. Osman Çalğın Tesisleri'nde, altyapı antrenörleri tarafından çalıştırılan futbolcular, rejenerasyon, 5'e 2 ve dar alan çalışması yaptı. Öte yandan bordo-beyazlı kulüpte teknik direktör arayışı sürüyor.