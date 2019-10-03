Huzur ve güven için Gaziantep’teyiz

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü görevine atan Cengiz Zeybek göreve başladı. Balıkesir'den Gaziantep'e atanan Müdür Zeybek,'a özel açıklamalarda bulundu. Zeybek, kentte huzur ve güvenin en düzeyde olması için mesai arkadaşlarıyla birlikte yoğun bir çalışma içinde olacaklarını söyledi. Gaziantep'in sanayileşme ve ticaret nedeniyle sürekli büyüdüğünü, kenti yakından tanıdığını kaydeden İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, kolluk kuvvetlerinin kentin huzur ve güveninin sağlanması noktasında yoğun çalışmalar içinde olduğunu belirterek, "Gaziantep önemli bir kent. Devletimizin kurumlarıyla işbirliği ve dayanışma içinde olarak çalışmalarımızı en üst düzeyde tutacağız" dedi.1962 yılında Adana'da doğan Cengiz Zeybek, 1984 yılında Polis Akademisinden mezun oldu. Kırşehir, Rize, Edirne, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüklerinde değişik rütbe ve birimlerde, Koruma Birim Amiri olarak Ataşe unvanıyla 3 yıl süreyle İsveç'te görev yaptı. Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkan Yardımcısı, Merkez Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişliği görevlerinde bulunan Zeybek, Kars, Adana ve Balıkesir'de İl Emniyet Müdürü olarak görev yaptı. Çeşitli ülkelerde görevli olarak çalışmalarda bulunan Zeybek, "Fuhuşla Mücadele Projesi", "Güven Timleri Projesi" ve "Vatandaş Polis Akademisi Projesi"nin hazırlanması ve uygulamasını sağladı. Mesleki konularda çok sayıda yayınlanmış makalesi bulunan ve çalışmalarından dolayı İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve İl Valilikleri tarafından çok sayıda taltif, takdirname ve başarı belgeleri ile ödüllendirilen Zeybek evli ve üç çocuk babasıdır.