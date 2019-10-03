İnşaatta çalışmayı bıraktı melisa ekimine başladı

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bir inşaat işçisi eşinin tavsiyesiyle tarlasına melisa bitkisi ekti. Limon otu olarak da tanınan bitkiyi eken inşaat işçisi, büyük rağbet görünce ekim alanını genişletme kararı aldı. Yayladağı ilçesine bağlı Çatbaşı Mahallesi'nde yaşayan Erdal Cığıloğlu, eşi Ceyda Cığıloğlu'nun tavsiyesi üzerine, tarlasına melisa otu ekti. Yaklaşık 15 dönüm üzerine çay ekimi yapan Cığıloğlu, dönümüne 400 kilogram melisa otu elde ettiğini söyledi. Melisanın pazar sıkıntısı olmadığını belirten Erdal Cığıloğlu, "Asıl mesleğim inşaat işi ve eşimin teşviki üzerine bu işe girmeye karar verdik. İlk başta parselimizin bir noktasında deneme amaçlı ekim yaptık. Şu anda 15 dönümlük alanda melisa otumuz var" dedi. Çığıloğlu, "İlerideki zamanlarda teşvik almayı başarırsak ekim alanını 40-50 dönüme çıkarmayı hedefliyoruz. Dönümüne ortalama olarak 3 bin fide ekiyoruz. Toplam olarak yıl sonunda dönümünden 350- 400 kilogram arasında yaprak çay alıyoruz. Melisa Yayladağı toprağını sevdi. Herkesin ekmesini, bu işe girişmesini tavsiye derim" diye konuştu.