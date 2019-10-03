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İslami İlimler’e ilk ziyaret öğrencilerinden

Giriş Tarihi: 3.10.2019
İslami İlimler’e ilk ziyaret öğrencilerinden
MERSİN Üniversitesi (MEÜ) İslami İlimler Fakültesi'ne kayıt yaptıran 62 öğrenci arasından YKS genel sıralamasında ilk 25 bine giren 5 öğrenci, Rektör Prof. Dr. Ahmet Çamsarı'yı ziyaret etti. İslami İlimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdal Baykan, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Abdulvahid Sezen ve Öğretim Üyesi Mustafa Aydın'ın da hazır bulunduğu ziyarette, öğrencilerin MEÜ'yü tercih etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Çamsarı, eğitim hayatları boyunca başarı dileklerinde bulundu. Çamsarı, YKS Türkiye genelinde ilk 25 bine girerek İslami İlimler Fakültesi'ni tercih eden öğrencilere dizüstü bilgisayar hediye etti.
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İslami İlimler’e ilk ziyaret öğrencilerinden
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