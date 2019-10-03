Jandarma suçlulara göz açtırmıyor

BUGÜN NELER OLDU

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yaptığı uygulamalarla çeşitli suçlardan aranan 296 kişiyi yakaladı. Ekiplerin yaptıkları çalışmalarda 52 bin 136 şahsın GBT'si sorgulanırken, 11 bin 315 araçta kontrol edilerek çeşitli suçlardan aranan 296 kişi gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, 37 kişiye araç içerisinde tütün ürünleri tüketmekten 5 bin 661 lira ceza kesildi. Çalışmalarda, yabancı uyruklu bir şahsa yasadışı bulunma suçundan işlem yapılırken, yoklama kaçağı olarak aranan 9 şahsa tebligat yapılırken, 2 yabancı uyruklu şahsa da Yabancılar Kanununa Muhalefet suçundan işlem yapıldı. KOM Şube Müdürlüğü ekiplerinin Erdemli ilçesinde, ormanlı arazide izinsiz kaçak kazı yapan şahıslara yönelik yapılan operasyonlar sonucunda, 3 şüpheli suçüstü yakalandı. Şahıslarla birlikte 1 jeneratör, 2 halat, 2 fener, 1 takım çantası, 1 baret, 1 gaz maskesi ve 40 metre uzunluğunda elektrik kablosu ele geçirildi.