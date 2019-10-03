Kaynak çiftine yemek sürprizi

BUGÜN NELER OLDU

Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığı Evde Yaşama Destek Birimince, 4 yıldır evleri temizlenen, kişisel bakımlarına destek verilen yaşlı çifte, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla bir restoranda baş başa yemek yeme imkanı sunuldu. Evde Yaşama Destek Birimi, 84 yaşlarındaki Cesim ve Emine Kaynak çiftine sürpriz yaptı. Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla planlanan program kapsamında günün erken saatlerinde yaşlı çiftin Yeditepe Mahallesi'ndeki ikametine giden ekip, önce evi temizledi. Ardından 63 yıldır evli olan çift, Gaziantep Mutfak Sanatları Merkezi'ne götürülerek baş başa yemek yemeleri sağlandı. Daha sonra belediyeye bağlı Mutlu Kafe'de kahve içip eski günlerini anan çift, evlerine bırakıldı. Cesim Kaynak, 1956 yılında evlendiği eşiyle mutlu bir ömür geçirdiklerini, iyi ve kötü günde birbirlerine destek olduklarını söyledi. Evlilikleri süresince eşine güzel bir restoranda yemek yeme imkanı sunamadığını dile getiren Kaynak, "Biz bu yaşımıza kadar böyle bir restoran görmedik. Allah belediyemizden razı olsun. Bizi böyle bir yere getirdiler. Çok teşekkür ederim" dedi.