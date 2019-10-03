Kemerin Ses Getirsin ödülü Hanım Alya’nın

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Bakanlığı tarafından düzenlenen 'Kemerim Ses Getirsin' kampanyası kapsamında sosyal medyaya yüklediği video ile en çok beğenilen 100 çocuk arasına giren Hanım Alya Keski'ne ödülünü Mersin Valisi Ali İhsan Su verdi. Sahil Valilik'te düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necip Çarıkcıoğlu ile trafik görevlileri katıldı. Vali Su, "Ülkemiz geneli ve ilimiz özelinde İçişleri Bakanlığı koordinesinde trafik kazalarının önlenmesi, can ve mal kaybının en aza indirilmesi amacıyla bir dizi eylem planı uygulamaya konuldu. Bu çerçevede ilimizde yürütülen projeler kapsamında trafik güvenliği konusunda çok ciddi bir farkındalık oluşturuldu" dedi. Vali Su, "İlimiz genelinde 2019 yılı ilk 8 ayında, 2018 yılı ilk 8 ayına göre ölümlü trafik kazalarında toplamda yüzde 37, yaralanmalı trafik kazalarında ise yüzde 14 azalış meydana geldi. Trafik kurallarına uyma konusunda farkındalığı arttırmaya yönelik çalışmaları yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu. Törende, kampanya kapsamında gönderilen videolardan en çok beğeniyi alan ilk 100 çocuk arasına giren İlkokul 2.sınıf öğrencisi Hanım Alya Keskin'e Vali Ali İhsan Su tarafından Emniyet Genel Müdürlüğünce gönderilen scooter, kask ve koruma ekipmanı hediye edildi. 'Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi' çerçevesinde belirlenen hedefler doğrultusunda trafik güvenliğinin sağlanmasında üstün gayreti görülen 3 trafik personeli de Vali Su tarafından 'Başarı Belgesi' ile ödüllendirildi.