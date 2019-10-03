Lezzet şölenine 12 ülke davetli

BUGÜN NELER OLDU

Adana Valiliği'nce bu yıl 3.'sü düzenlenen 'Uluslararası Adana Lezzet Festivali' yurt içinden ve yurt dışından konukları ağırlayacak. 10'u Avrupa, 2'si Uzak Doğu olmak üzere 12 ülkenin davetli olduğu festival, 4- 6 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek. Vali Mahmut Demirtaş, 'Büyük Akdeniz Şöleni' temasıyla ulusal olarak başlatılan ve bu yıl uluslararası düzeyde organize edilen 3'üncü Uluslararası Lezzet Festivali'ne tüm halkı davet etti.Bu yıl çok heyecanlı bir festivale imza atacaklarını anlata Vali Demirtaş, "Bu yıl festivalin çok daha canlı, renkli ve heyecanlı olacağını umuyorum. Bu yüzden vatandaşlarımız o gün kimseye randevu vermesinler. Lezzet Festivali'nde lezzetin tadını alsınlar. Adana bir kültür şehridir. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, bu kültürlerin içinde yemeğin çok özel bir yeri var, Çok çeşitli, lezzetli yemeklerimiz var" dedi.Festivali bu yıl uluslararası düzeye dönüştürdüklerini kaydeden Vali Demirtaş, "Özellikle Akdeniz havzasındaki 10 Avrupa ülkesi gelecek. Bizim amacımız Çukurova'nın kültürünü tanıtıp, Adana lezzetlerini tüm Avrupa ülkelerine tattırmak. Bir taraftan da Uzak Doğu'dan 2 ülke katılacak. 12 ülkeyi bu yıl davet ettik. İnanıyorum ki bu festival hem barışa hizmet edecek hem de insanlar arasında kültür, iletişim, kaynaşması oluşacak" dedi.