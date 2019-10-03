Önce spor sonra ders

BUGÜN NELER OLDU

Kolej Vakfı (GKV) İlkokulu öğrencileri okulda güne spor yaparak başlıyor. Sabah saatlerinde okula gelen minikler beden ve dans öğretmenleri eşliğinde bir sürü ısınma hareketleri yaptıktan sonra derslerine giriyor. Gaziantep Halkoyunları ve Modern Dans Öğretmenleri Tülay Kıratlı ve Ayşe Güner'in eşliğinde sabah dans sporu yaparak başlayan öğrencilerin güne daha mutlu başladıkları, derslere yönelik uyumlarının istenilen düzeyde olduğu ifade edilirken öğrenci velileri uygulamadan memnun olduklarını, çocuklarının küçük yaşta sağlık için spor yapma alışkanlığı kazandıklarını belirtiyor. GKV İlkokul Müdürü Uğur Özeren, "Bu etkinlik ile öğrencilerimiz güne zinde ve enerjik başlıyor. Öğrencilerimizin severek yaptığı bu çalışma ile güne motive oluyoruz. Öğrencilerimiz birlikte hareket etmesini, ortak davranma ve sosyalleşmesine katkı sağlayan bu uygulama ile özgüvenlerini arttırırken, öğrendiklerini sergileyerek kendini ifade gücünü geliştiriyor. Aynı zamanda öğrencilerimizin koordinasyon ve kontrol yeteneklerini de geliştirip arttırmak istiyoruz" dedi.