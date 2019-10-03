Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Yağmacılar bir bir yakalanıyor

Yağmacılar bir bir yakalanıyor

Giriş Tarihi: 3.10.2019
Yağmacılar bir bir yakalanıyor
ADANA'DA 11 yaşındaki bir erkek çocuğunun, 15 yaşındaki A.K. tarafından cinsel istismara uğramasını, sosyal medyadan; "Suriyeli üç kişi, bir erkek çocuğuna toplu tecavüz etti" diye yayıp, halkı galeyana getirerek, Suriyelilere ait ev ve işyerlerine saldırıp, yağma yaptığı tespit edilen 6 kişi daha yakalandı. Böylelikle son 10 günde yakalananların sayısı 144'e yükselmiş oldu. Olay, 19 Eylül'de merkez ilçe Seyhan'a bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Türk vatandaşı olan A.K., mahalledeki küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulundu. Henüz 15 yaşında olmasına rağmen, 37 ayrı suç kaydı bulunan A.K., polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp tutuklandı. Bu olayı duyan mahalle sakinleri, sapığın Suriyeli olduğunu öne sürüp, bölgedeki sığınmacılara saldırdı. Sosyal medyada da olay çarpıtılıp, "Suriyeli üç kişi, küçük bir çocuğa topluca tecavüz etti. Bunları diri diri yakıp öldürelim. Ev ve işyerlerini ateşe verelim" şeklinde kara bir propaganda başlatıldı. Olayın yaşandığı Dumlupınar Mahallesi ile Gülpınar ve Mirzaçelebi mahallesinde galeyana gelen öfkeli kalabalık, yabancı uyruklulara ait ev ve işyerlerine zarar verip yağlamadı. Polis, söz konusu gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edip dağıttı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Yağmacılar bir bir yakalanıyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN