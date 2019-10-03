Yağmacılar bir bir yakalanıyor

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11 yaşındaki bir erkek çocuğunun, 15 yaşındaki A.K. tarafından cinsel istismara uğramasını, sosyal medyadan; "Suriyeli üç kişi, bir erkek çocuğuna toplu tecavüz etti" diye yayıp, halkı galeyana getirerek, Suriyelilere ait ev ve işyerlerine saldırıp, yağma yaptığı tespit edilen 6 kişi daha yakalandı. Böylelikle son 10 günde yakalananların sayısı 144'e yükselmiş oldu. Olay, 19 Eylül'de merkez ilçe Seyhan'a bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Türk vatandaşı olan A.K., mahalledeki küçük bir çocuğa cinsel istismarda bulundu. Henüz 15 yaşında olmasına rağmen, 37 ayrı suç kaydı bulunan A.K., polisin düzenlediği operasyonla yakalanıp tutuklandı. Bu olayı duyan mahalle sakinleri, sapığın Suriyeli olduğunu öne sürüp, bölgedeki sığınmacılara saldırdı. Sosyal medyada da olay çarpıtılıp, "Suriyeli üç kişi, küçük bir çocuğa topluca tecavüz etti. Bunları diri diri yakıp öldürelim. Ev ve işyerlerini ateşe verelim" şeklinde kara bir propaganda başlatıldı. Olayın yaşandığı Dumlupınar Mahallesi ile Gülpınar ve Mirzaçelebi mahallesinde galeyana gelen öfkeli kalabalık, yabancı uyruklulara ait ev ve işyerlerine zarar verip yağlamadı. Polis, söz konusu gruba tazyikli su ve biber gazıyla müdahale edip dağıttı.