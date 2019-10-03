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Yapı sektörü buluşuyor

MEHMET BONCUK Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 3.10.2019
Yapı sektörü buluşuyor
YAPI sektörünün önde gelen marka ve isimleri Gaziantep'te düzenlenen BUILDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı'nda buluşacak. Gaziantep Sanayi Odası (GSO), TMMOB İnşaat Mühendisleri Odası Gaziantep Şubesi ve Akort Fuarcılık işbirliğinde düzenlenecek olan, BUİLDEAST Yapı, İnşaat, Dekorasyon Malzemeleri ve Teknolojileri fuarı bugün başlayıp 6 Ekim'de Ortadoğu Fuar Merkezi'nde son bulacak. Fuarlar; yapı malzemeleri sektörü temsilcilerinin ürün, hizmet ve teknolojilerinin sergilenmesinin yanı sıra; üretici ve satıcı firmalarla, sektör profesyonellerini ve yatırımcılarını bir araya getirecek.
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Yapı sektörü buluşuyor
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