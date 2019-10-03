Yedikuyular Kayak Merkezi’nin standartları yükseltilecek

BUGÜN NELER OLDU

ahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, bölgenin kayak merkezi konumundaki Yedikuyular Kayak Merkezi'nin standardını yükselterek, dört mevsim kullanılacak hale getireceklerini söyledi.Kent merkezine bu kadar yakın mesafede böyle bir güzelliğin başka şehirlerde olmadığına dikkati çeken Güngör, vatandaşların 10 dakika içerisinde hem kayak merkezine hem de Akdeniz iklimine ulaşabildiğini anlattı. Kayak merkezinde yapılacaklar hakkında bilgi veren Güngör,dedi.Başkan Güngör,diye konuştu.ardından vatandaşların kayak merkezinden daha konforlu şekilde faydalanacaklarını dile getiren Güngör, "Yedikuyular Kayak Merkezi sadece kışın kullanılıyor ancak burası yazın da kullanılacak bir yer. Yazın yayla turizmine hizmet edecek bir mekan. Hem yazın serin havası hem de kışın kar havasıyla kullanmak istiyoruz. Yedikuyular'ın dört mevsim aktif olmasını istiyoruz" dedi.