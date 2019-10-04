Ay-yıldız ‘Sevgi’si

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dana'da futbol oynarken gösterdiği performansla önce İzmir Konak Belediyespor'a, ardından da Beşiktaş'a transfer olan 25 yaşındaki Sevgi Çınar, milli takım kampında açıklamalarda bulundu. Çınar, "Beşiktaş'ta Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız maçlardan namağlup döndük ancak elendik. Şampiyonlar Ligi'nde gol atma başarısı gösterdim. Şimdi hedefim A Milli Kadın Futbol Takımı ile Avrupa'da oynayacağımız maçlarda gol ya da goller atmak"
ifadelerini kullandı. Milli sporcu olmasından dolayı kontenjanla İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi
'nde Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde sürdürdüğü eğitimini tamamlayıp, öğretmenliğe başladığını kaydeden Sevgi Çınar, "Küçük yaşlarda babamla halı saha maçlarına gidiyordum. Futbol tutkum orada başladı. Adana bana futbolda çok büyük katkılar sağladı"
diye konuştu.