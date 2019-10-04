Ay-yıldız ‘Sevgi’si

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dana'da futbol oynarken gösterdiği performansla önce İzmir Konak Belediyespor'a, ardından da Beşiktaş'a transfer olan 25 yaşındaki Sevgi Çınar, milli takım kampında açıklamalarda bulundu. Çınar,ifadelerini kullandı. Milli sporcu olmasından dolayı kontenjanla'nde Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nde sürdürdüğü eğitimini tamamlayıp, öğretmenliğe başladığını kaydeden Sevgi Çınar,diye konuştu.