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Çağlayancerit Ceviz ve Kültür Festivali renkli geçti

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019
Çağlayancerit Ceviz ve Kültür Festivali renkli geçti
TÜRKİYE'NİN ceviz ihtiyacının yüzde 5'inden fazlasını karşılayan ve yurt dışına da önemli oranda ihracat yapılarak bu yıl 8 bin ton rekolte beklenen Çağlayancerit ilçesinde Kahramanmaraş Valiliğinin koordinasyonunda DOĞAKA, Sütçü İmam Üniversitesi, İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Çağlayancerit Kaymakamlığı ve Çağlayancerit Belediyesi işbirliğiyle 6. Ceviz ve Kültür Festivali düzenlendi. Sağlık bakımından birçok faydası olan Çağlayancerit cevizinin tanıtımı ve pazarlamasının sağlanması için düzenlenen festivalde çeşitli etkinlikler düzenlendi. Ceviz festivalinde açıklamalarda bulunan Vali Vahdettin Özkan, bu tür organizasyonların kentin tanımı açısından önemli olduğuna dikkat çekti. Festivale, Vali Özkan, Milletvekilleri Ahmet Özdemir, Sefer Aycan, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Kaymakamı Abdullah Huzeyfe Çakmak, Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun ve çok sayıda vatandaş katıldı.
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Çağlayancerit Ceviz ve Kültür Festivali renkli geçti
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