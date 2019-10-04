Erdemli’de bin 235 yavru denizle buluştu

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Doğu Teknik Üniversitesi'ne (ODTÜ) bağlı Erdemli Deniz Bilimleri Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü sahiline bu yıl yeşil kaplumbağa (Chelonia Mydas) ile Caretta Caretta kaplumbağalarının 19 yuva açtığı, bu yuvalardan da toplam bin 235 yavru kaplumbağanın denizle buluştuğu bildirildi. ODTÜ Erdemli Deniz Bilimleri Enstitüsü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Erkan Kıdeyş, kaplumbağa çıkışları ve sahilin korunmasına yönelik bilgiler verdi. Kıdeyş, 1 kilometre uzunluğundaki enstitü sahilinin nesli tükenme tehlikesi altında bulunan kaplumbağalar için çok önemli bir üreme yeri olduğunu söyledi. Geçen yıl enstitü sahiline 18 anaç kaplumbağanın çıkarak yumurta bıraktığını bu yıl ise 19 çıkış yaptığını belirten Kıdeyş, ''Eylül ayının bitimi ile birlikte üreteme dönemi de sona ermiş bulunuyor. Bu yıl sahilimize 19 anaç kaplumbağa gelerek yumurta bıraktı. Enstitümüzde görev alan araştırmacılarımız aynı zamanda kaplumbağa ve yavru çıkışlarını da takip etti. Bu yıl yuvaların her birinden canlı 65'er yavru çıkış yaparak toplamda bin 235 sayısına ulaştı. Sahilin iyi korunması yavru çıkışlarının sağlıklı çıkış yapmalarını sağlıyor'' dedi.