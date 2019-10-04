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Futbola tam puan verdi

Demirspor Teknik Direktörü Uğur Tütüneker, takımının mücadelesini beğendiğini belirterek, “Bu futbolu devam ettireceğiz. Böyle devam edersek goller gelecek diye düşünüyorum” dedi

BORA ERDEM Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 4.10.2019
Futbola tam puan verdi
TFF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında pazar günü saat 19.00'da Menemen Belediyespor'u konuk edecek olan Adana Demirspor'da teknik direktör Uğur Tütüneker, son haftalarda ortaya koydukları futbolu sürdüreceklerini belirtti. Tütüneker, "Böyle devam edersek bu goller gelecek diye düşünüyorum. Başka yolumuz yok. Bunları yapacağız" diye konuştu. İyi bir futbol oynadıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam, "Biz bu takımdan en iyisini çıkartmaya çalışıyoruz" dedi. Takımın çok iyi oynadığını ancak gol bulma konusunda eksikleri olduğunu ifade eden Tütüneker, "Seyir açısından çok güzel maçlar ortaya koyuyoruz. Bizim oyun riskli bir oyun. İleri gitmemiz, gol bulmamız lazım. Ben bu oyunu devam ettirmek zorundayım ve ettireceğim" dedi.

HERKES HATASINI BİLİYOR
Tütüneker, "Bir gün gelecek futbolcular da bu sistemi oturtacak. Bu mantaliteye futbolcuların alışması da önemli. Zamanımız hiç yok. Her hafta maç oynamak zorundayız. Pozisyonları değerlendireceğiz. Herkes hatasını biliyor. Biz yolumuza devam ediyoruz. Futbolumuz beğeniliyor diye düşünüyorum. Bir gün olacak bu golleri atacağız" şeklinde konuştu.

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Adana Demirspor, geride kalan 6 hafta sonunda hiç yenilmezken 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Arana temsilcisi, Keçiören ile birlikte yenilgisiz olarak yoluna devam ediyor.

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Futbola tam puan verdi
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