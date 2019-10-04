Futbola tam puan verdi

BUGÜN NELER OLDU

FF 1. Lig'in 7. haftasında sahasında pazar günü saat 19.00'dau konuk edecek olan'da teknik direktör, son haftalarda ortaya koydukları futbolu sürdüreceklerini belirtti. Tütüneker,diye konuştu. İyi bir futbol oynadıklarının altını çizen tecrübeli teknik adam,dedi. Takımın çok iyi oynadığını ancak gol bulma konusunda eksikleri olduğunu ifade eden Tütüneker,dedi.Tütüneker,Bu mantaliteye futbolcuların alışması da önemli.Her hafta maç oynamak zorundayız.Herkes hatasını biliyor. Biz yolumuza devam ediyoruz.şeklinde konuştu.Adana Demirspor, geride kalan 6 hafta sonunda hiç yenilmezken 2 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti. Arana temsilcisi, Keçiören ile birlikte yenilgisiz olarak yoluna devam ediyor.