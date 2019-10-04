Geleceğin yıldızları Niğde’de yetişiyor

BUGÜN NELER OLDU

iğde Anadolu Futbol Okulu kentte futbolun altyapısını kurarak geleceğin yıldız futbolcularını yetiştiriyor.Nevşehir dönüşü Niğde Valisieşiyle birlikte'ne gelerek futbol okulunun çalışmalarını yerinde inceledi. Çocuklarla tanışan, onlara sporun önemi anlattı ve herkesi spor yapmaya davet etti. Niğde'de güçlü bir altyapı olduğunun altını çizen Vali Şimşek,dedi.