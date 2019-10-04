Geleceğin yıldızları Niğde’de yetişiyor

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iğde Anadolu Futbol Okulu kentte futbolun altyapısını kurarak geleceğin yıldız futbolcularını yetiştiriyor. Futbolcular Galatasaray Futbol Okulları'nın davetlisi olarak Nevşehir'e gitti ve kendi yaşıtları ile tanışma imkanı buldu. Futbolun yanında minikleri kaynaştırmak, sosyalleştirmek amacıyla gerçekleşen buluşma renkli geçti.
Nevşehir dönüşü Niğde Valisi Yılmaz Şimşek
eşiyle birlikte Niğde Naim Süleymanoğlu Tesisleri
'ne gelerek futbol okulunun çalışmalarını yerinde inceledi. Çocuklarla tanışan Vali Şimşek
, onlara sporun önemi anlattı ve herkesi spor yapmaya davet etti. Niğde'de güçlü bir altyapı olduğunun altını çizen Vali Şimşek, "Çocuklarımızın her zaman yanındayız"
dedi.