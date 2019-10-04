Görmüyor musunuz?

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Adana'da CHP'nin seçim minibüsünün, görme engellilerin kaldırımda yürürken yönlerini belirlemek için bastonlarıyla dokunduğu sarı çizgileri işgal etmesi tepkiye neden oldu. Ziyapaşa Bulvarı üzerindeki CHP Adana İl Başkanlığı'nın önüne park eden 01 CHP 07 plakalı seçim minibüsünün sürücüsü, görme engelliler için yapılan sarı çizgileri işgal ederek büyük bir saygısızlık sergiledi. Vurdumduymaz bir şekilde park eden seçim minibüsünün mağduru olan Kozan Beyazay Derneği Şube Başkanı ve görme engelli Ahmet Ünal, kendilerine yapılan büyük saygısızlık olduğunu söyledi. Bastonuyla sarı çizgilere dokunarak gittiğini anlatan Ünal, "Bir anda sargı çizgilerden çıktığımı fark ettim. Çevrede bulunan insanlar bana yardımcı oldu. Ben oradan caddeye çıkmış olsaydım belki de araçlar bana çarpacaktı. Resmen görme engelliler için tuzak kurmuşlar" dedi.CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yanlış parkı görmesini isteyen Ünal, "Gerçekten bizler için üzüntü verici bir durum. Hükümetimiz görme engeller için yaptıkları hizmetlerle hayatımızı kolaylaştırırken; maalesef CHP tam tersini yapıyor. İnsan empati kurmalı. Bu minibüsü buraya koyan ve koyduranlar bizden daha körler" diye konuştu.