Havalı silahlar kupası başladı

BUGÜN NELER OLDU

ersin'in Erdemli ilçesinde Havalı Silahlar Federasyon Kupası müsabakaları başladı.Türkiye Atıcılık ve Avcılık Federasyonu Başkanı Ufuk Arman, organizasyonda baraj puanını geçen sporcuların 2020'de yurt dışındaki yarışmalara katılma hakkı elde edeceğini söyledi. Her turnuvanın kendileri için önemli olduğuna değinen Arman,diye konuştu. Toplam 492 sporcunun katılacağı Havalı Silahlar Federasyon Kupası, 6 Ekim Pazar günü sona erecek.