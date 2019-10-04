İhracat adres değiştiriyor

BUGÜN NELER OLDU

Gaziantep'in yaptığı bölge illerinden yapılan ihracat yön değiştirdi. Daha önceleri ağırlıklı olarak komşu ve bölge ülkelerine ihracat yapan Güneydoğulu ihracatçılar yaşanan savaş ortamı ve sorunlar nedeniyle yeni Pazar arayışlarını hızlandırdı. Bu yıl bölge ülkelerine yapılan ihracat düşerken, Avrupa, Afrika ve Amerika ülkelerine yapılan ihracat ise arttı. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerine göre; geçen yıl 1 Ocak-26 Eylül tarihleri arasında Irak'a bir milyon 781 bin 373 dolarlık ihracat yaparken bu yılın aynı döneminde bir milyon 718 bin 784 dolarlık ihracat yapan ihracatçıların, Suriye'ye yaptığı ihracat ise 413 milyon 403 bin dolardan 363 milyon 840 bin dolara düştü. İran'a yapılan ihracat ise 187 milyon 843 bin dolardan 183 milyon 373 bin dolara indi. Öte yandan aynı dönemde Libya'ya yapılan ihracat 100 milyon dolardan 151 milyon dolara, Mısır'a yapılan ihracat 72 milyon dolardan 98 milyon dolara çıktı. Aynı dönemde Güney Sudan'a yapılan ihracat 61 milyon dolara, Fas'a yapılan ihracat 43 milyon dolardan 47 milyon dolara, Benin'e yapılan ihracat 47 milyon dolardan 58 milyon dolara, Gana'ya yapılan ihracat ise 28 milyon dolardan 38 milyon dolara yükseldi. İhracatta önemli bir Pazar olan Avrupa ülkelerine yapılan ihracatın da yükselişe geçtiği bu dönemde İngiltere'ye yapılan ihracat 181 milyon dolardan 236 milyon dolara çıktı. Almanya'ya yapılan ihracatın 166 milyondan 179 milyona çıktığı aynı dönemde Bulgaristan olan ihracat ise 62 milyondan 125 milyon dolara yükseldi. ABD ve Latin Amerika ülkelerini de mercek altına alan bölge ihracatçılarının yoğun girişimleri meyvelerini verirken, ABD'ye yapılan ihracat 440 milyon dolardan 500 milyon dolara, Kanada'ya yapılan ihraçta 26 milyondan 30 milyon dolara yükseldi. Bölgeden, son yılların en büyük ihracatçı ülkesi Çin Halk Cumhuriyeti'ne yapılan ihracat da aynı dönemde 26 milyondan 30 milyon dolara yükseldi.