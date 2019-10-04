Melih ABİ: Okul giriş ve çıkışlarında emniyet tedbiri lazım

BUGÜN NELER OLDU

Okurumun şikayeti oldukça önemli...İlgililerin bu soruna acilen çözüm bulması şart.Allah korusun iş işten geçtikten sonra eyvah para etmez!Kızı Çukurova Üniversitesi meslek yüksek okulu 2. Öğretim öğrencisi.Okuldan gece geç saatlerde çıkmak zorunda.Bu saatte de okula yakın dolmuş ve otobüs sefer sayısı bir hayli azalıyor.Dolmuşların bulunduğu Beyazevler kavşağına gelebilmek için yaklaşık 800 metre kadar ıssız yolda yürüyor.Okulun hemen yanındaki parkta içki içenler var.Özellikle kız öğrenciler bu durumdan hem rahatsız, hem de tedirgin.Bu konuda emniyet tedbiri almak lazım.Okurumuz okulun giriş ve çıkış saati olan 15.00- 22.00 saatleri arasında devriye ekipleri kendini gösterirse daha huzurlu olacaklarını söylüyor.Bir babanın isteğini göz ardı etmeyelim.Allah korusun nahoş bir durum hepimizi üzer sonra!yolunuzu yapmazsanız, kullanan sürücüler de haklı olarak tepki gösterir.Fotoğrafta görülen yer Mavi Bulvar.Tellidere Kavşağı ile Türkmenbaşı Bulvarı arasında bir yer.Uzun zamandan beri burası böyle.Hatta araçlar geçtikçe çukur daha da derinleşiyor oyuklar büyüyor.Fark eden sürücüler sol tarafa kaysa da arkadan gelen araç sürücüsü zor durumda kalıyor.Burada büyük bir kaza olacak.Çözüm bulun artık.İhmal etmeyin!Orayı temizleyip üzerine asfalt dökmek zor değil.Bilmem anlatabildim mi?