Özel çocuklara çok özel tedavi

BUGÜN NELER OLDU

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Arslanbey Mesire Alanı'nda anaokulu öğrencileri ve özel gereksinimli bireylere yönelik gerçekleştirilen etkinliklere katıldı. Doğal Yaşam Parkı'nda oluşturulan çiftliklerde hayvanları besleyen miniklerle tek tek ilgilenen Başkan Güngör, ardından özel gereksinimli bireylere yönelik başlatılan atla tedavi uygulama alanına geçti. Çiftlik alanında down sendromlu çocukların gelişimi için hippoterapi (atlı tedavi) hizmetini başlattıklarını belirten Güngör, "Doğal Yaşam Parkı'nda atla tedavi uygulamasını başlattık. Alanında uzman eğitmenlerimizle özel gereksinimli bireylerimize ruhsal ve fiziksel gelişimine katkı sağlama amacıyla başlattığımız bu uygulama ilgi görüyor" dedi. Başkan Hayrettin Güngör, "Bu tedavi yönteminin çocuklarımızın gelişimine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak tüm sosyal gruplarla ilgili etkinlik ve aktivitelerimizi artırarak sürdüreceğiz" dedi. Parka haftanın 5 günü özel gereksinimli bireyler için de atla tedavi uygulamaları gerçekleştiriliyor.