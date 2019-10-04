Şahinbey Ampute’de iç transfer atağı

BUGÜN NELER OLDU

nümüzdeki sezon için hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, iç transferdeile 1'er yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Cuma Güzel, iç transferde çok önemli isimlerle sözleşme yenilediklerini belirtti. Başkan Güzel,ifadelerini kullandı...