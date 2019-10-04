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Şahinbey Ampute’de iç transfer atağı

Giriş Tarihi: 4.10.2019
Şahinbey Ampute’de iç transfer atağı
Önümüzdeki sezon için hedefini şampiyonluk olarak belirleyen Şahinbey Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Ampute Futbol Takımı, iç transferde Muhammed Mubarık, Richard Arthur Opentil ve Kudrat Khudoykulov ile 1'er yıllık sözleşme imzaladı. Kulüp Başkanı Cuma Güzel, iç transferde çok önemli isimlerle sözleşme yenilediklerini belirtti. Başkan Güzel, "Dış transferde Pendik Engelliler Spor Kulübü'nden Serkan Dereli'yi transfer ettik. Ardından iç transferde Muhammed Mubarık, Richard Arthur Opentil ve Kudrat Khudoykulov ile 1'er yıllık sözleşme imzaladık. Önümüzdeki sezon hedefimize giden yolda bu oyuncularımızın takımımıza önemli katkıları olacaktır" ifadelerini kullandı...
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Şahinbey Ampute’de iç transfer atağı
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