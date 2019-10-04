Sahte alkole geçit yok

BUGÜN NELER OLDU

İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek göreve hızlı başladı. Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, piyasadaki sahte/kaçak alkollü içki satışının ve imalatının deşifre edilmesi amacıyla yapılan operasyonda, sahte içki yapımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi. Şahinbey ilçesinin Mimar Sinan Mahallesi'nde bulunan bir depoya baskın düzenleyen KOM ekiplerinin yaptıkları aramada, 839 şişe sahte alkol, 90 litre dökme alkol, 660 litre etil alkol, 160 adet boş şişe, 3 bin adet şişe kapağı, 13 bin 200 adet içki markası etiketi, 6 adet 200 litrelik plastik bidon ele geçirildi. Ele geçirilin malzemelere el konulurken konuyla ilgili bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.