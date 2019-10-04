Türkiye’nin acısı 91 ülkeyi yaktı

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Türkiye'de üretilen ve yemeklerin vazgeçilmez lezzetlerinden pul biber 91 ülkeye ihraç edildi. Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, Türkiye'den 2018 yılında 5 milyon 899 bin dolarlık pul biber ihracatı yapıldı. 2019 yılının Ocak-Eylül döneminde ise Suudi Arabistan, Almanya, Birleşik Krallık, İtalya, ABD, Hollanda, Ekvator Ginesi, Tayvan, Ukrayna, Norveç, Kuveyt, Yunanistan, Etiyopya ve Kostarika'nın da arasında olduğu 91 ülkeye yapılan ihracattan 3 milyon 943 bin dolarlık gelir elde edildi. Pul biber ihracatında ilk sırayı 354 bin tonla Suudi Arabistan aldı. Bu ülkeyi 323 bin tonla Almanya ve 142 bin tonla Birleşik Krallık izledi. Türkiye'de en fazla pul biber ihracatı gerçekleştiren şehir 381 bin tonla Gaziantep oldu. Bu kenti 188 bin tonla İzmir ve 183 bin tonla Hatay takip etti. Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki işletmesinde pul biber üretimi yapan bir fabrikanın Yönetim Kurulu Başkanı Muzaffer Köse, yetiştirdikleri biberleri işleyerek paketleyip yurt içi ve yurt dışı piyasasına sunduklarını belirtti. Yıllık üretimlerinin yüzde 10'unu ihracata gönderdiklerini anlatan Köse, "Ürettiğimiz biberleri ağırlıklı olarak Almanya, İngiltere, Belçika, İsveç, İsviçre gibi Avrupa ülkelerine gönderiyoruz. Hedefimiz üretimimizin yüzde 25'ini ihracata göndermek" dedi. Köse, bu dönemin biberin hasat sezonu olduğunu belirterek, iş yoğunluğu nedeniyle 200 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi. İlçede faaliyet gösteren diğer bir biber fabrikasının Yönetim Kurulu Başkanı Ökkeş Köse ise iyi tarım uygulamasıyla elde ettikleri ürünleri tesislerinde işleyerek pul biber haline getirdiklerini ifade etti.