Ulu çınarlarımızın her zaman yanındayız

BUGÜN NELER OLDU

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Dünya Yaşlılar Günü dolayısıyla huzurevini ziyaret etti. Huzurevinde kalan vatandaşlarla sohbet edip gül dağıtan Başkan Kocaispir ''Her zaman sevgiyi ve saygıyı hak eden büyüklerimize sağlıklı ve uzun ömürler diliyorum. Yaşlılarımız bizim ulu çınarlarımızdır. Hayatı onlar için daha kolay ve yaşanılır kılmalıyız'' dedi. Her insan için değişik anlam ifade eden yaşlılığın, hayatın çok özel bir dönemi olduğunu belirten Başkan Kocaispir ''Yaşlılarımız dün ile bugün arasında köprü kuran, kültürümüzü ve değerlerimizi yarınlara taşımamızı sağlayan ve her zaman tecrübelerinden faydalandığımız en değerli varlıklarımızdır'' diyerek yaşlılarımızın her zaman korunup kollanması gerektiğini belirtti. Yaşlı vatandaşlara ve ailelerine destek olmak amacıyla 'Evde Bakım Hizmetleri' birimini aktif bir şekilde çalıştırdıklarını belirten Kocaispir ''Yüreğir'de yaşayan yaşlı vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret edip hastane ulaşımı, tıraş hizmetleri veriyor, ihtiyacı olan vatandaşlarımızın aş evinden faydalanmasını sağlıyoruz. Yaşlı vatandaşımıza destek olup hayatlarını kolaylaştırmaya çalışıyoruz" dedi.