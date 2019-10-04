Uyuşturucu şüphelisinin evinden cephanelik çıktı

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Şehitkâmil ilçesinde uyuşturucu şüphelisi bir şansın evine baskın düzenleyen Narkotim ekibi, evde yaptıkları aramada şaşkına uğradı. Evinde çok sayıda silah, silah parçaları, mermiler ve uyuşturucu yapımında kullanılan malzemeler bulunan firari şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Şehitkâmil İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekibi tarafından önceki gece Mithatpaşa mahallesinde, Osman Karakuza'ya ait eve baskın düzenlendi. Evde yapılan aramada, 2 adet pompalı tüfek, bir adet tek kırma, 12 adet tabanca sürgüsü, 12 adet şarjör, 7 adet 9mm tabanca mermisi, 22 adet kurusıkı tabanca mermisi, 27 adet av tüfeği fişeği, 8 adet kabze, 3 adet ucunda namlu açıcı tertibatın olduğu matkap, uyuşturucu madde ambalajlamada kullanılan folyolar, kurusıkıdan gerçek tabancaya çevirmede kullanılan aletler ele getirildi. Ele geçirilen malzemelere el konulurken, firari olan ve hakkında uyuşturucu kullanmak ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından işlem başlatılan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı.