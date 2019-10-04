Yaya geçitlerinde güvenlik nöbeti

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güvenliğinin sağlanması amacıyla Türkiye'nin tüm il ve ilçelerinde uygulanmaya başlanan "Yaya Geçidi Nöbeti" farkındalık etkinliği, Adana Valisi Mahmut Demirtaş'ın katılımıyla gerçekleştirildi. Vali Mahmut Demirtaş ve Adana İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte yayalara broşür dağıtıldı ve şoförler bilgilendirerek daha dikkatli olunmaları istendi. 2019 yılında İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen "Öncelik hayatın öncelik yayanın" sloganı kapsamında geliştirilen bu projenin devamında "Yaya güvenliğinin nöbetçisiyiz" uygulamasını gerçekleştirildiğini aktaran Demirtaş, "Buradaki amaç vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması konusunda devletin tüm kurum ve kuruluşları bunun bir takipçisi olduğunu herkesin bunun bir parçası olduğunu vurgulamak" dedi. Projenin amacının yayaların güvenliğini sağlamak olduğunu belirten Demirtaş, "Sürücülerimize dikkatli olmaları konusunda buradan ikazda bulunuyoruz. Yayalarımıza da yaya yollarını kullanırken sağlarına ve sollarına bakıp geçmelerini rica ediyoruz. Bu eğitim programımız bu şekilde devam edecek. Türkiye genelinde bu proje uygulanmaya başladıktan beri yayaların yaralanmasında ve ölümlü kazaların olması konusunda bir azalma meydana geldi" diye konuştu.