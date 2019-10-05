9 ayda 9,7 milyar dolar ihracat

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İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, bu yılın ilk 9 ayında 9,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiklerini, yüzde 11 artış elde ettiklerini belirtti. Hayri Uğur, AKİB'e bağlı 8 birliğin genel ihracatın yüzde 8,1'ini karşıladığını, eylül ayında 1 milyar 41 milyon dolarlık dış satım yaptıklarını bildirdi. AKİB'in son 12 ayda 13,5 milyar dolarlık ihracat performansına imza attığını kaydeden Uğur "Ortaya çıkan rakamlar ihracatçılarımızın gurur duyması gereken bir başarı hikayesidir" dedi. Türkiye'nin 2019'un ilk 9 ayında 132,5 milyar dolarlık ihracat yapıp, yüzde 2,56 artış sağladığını anımsatan AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, aynı dönemde AKİB olarak 9,7 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirerek yüzde 11 artış sağlamayı başardıklarını açıkladı. Ticaret Bakanı Ruhsat Pekcan ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle'nin Mersin'de bir araya gelip, Akdeniz İhracatçılar Birliği'nin ev sahipliğinde eylül ayı ihracat rakamlarını açıklamasının ardından, AKİB Koordinatör Başkanı Hayri Uğur, ortaya çıkan bölgesel ihracat performansını değerlendirdi. Hayri Uğur, "AKİB'e bağlı birliklerimiz 9 aylık dönemde 9,7 milyar dolar ihracat geçekleştirdi" dedi.