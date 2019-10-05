Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Bölgeler Haberleri > Güney Haberleri > Alacak kavgasında kan aktı

Alacak kavgasında kan aktı

Giriş Tarihi: 5.10.2019
Alacak kavgasında kan aktı
GAZİANTEP'TE alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan akrabaların kavgasında silahlar konuştu. 3 kişinin yaralandığı kavgada bir kişi de polis tarafından ayağından vurularak durdurulabildi. Etiler Mahallesi, Türkmenler caddesindeki bir işyerinde meydana gelen olayda, Aslan kardeşlere ait işyerini silahla basan Reşat ve Abdülbaki Yıldırım ile Süleyman, Mahmut ve Mehmet Aslan arasında alacak verecek meselesi için tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aslan kardeşlerin üçü de ayaklarından yaralayan Reşat Yıldırım ateş etmeye devam ederken olay yerine gelen polisin duran ihtarına uymayınca ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayın şüphelisi 2 kardeş yakalanarak gözaltın alındı.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Alacak kavgasında kan aktı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN