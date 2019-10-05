Alacak kavgasında kan aktı

BUGÜN NELER OLDU

alacak verecek meselesi nedeniyle tartışan akrabaların kavgasında silahlar konuştu. 3 kişinin yaralandığı kavgada bir kişi de polis tarafından ayağından vurularak durdurulabildi. Etiler Mahallesi, Türkmenler caddesindeki bir işyerinde meydana gelen olayda, Aslan kardeşlere ait işyerini silahla basan Reşat ve Abdülbaki Yıldırım ile Süleyman, Mahmut ve Mehmet Aslan arasında alacak verecek meselesi için tartışma çıktı. Tartışma sırasında Aslan kardeşlerin üçü de ayaklarından yaralayan Reşat Yıldırım ateş etmeye devam ederken olay yerine gelen polisin duran ihtarına uymayınca ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Yaralılar ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken olayın şüphelisi 2 kardeş yakalanarak gözaltın alındı.