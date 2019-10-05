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Anne baba duası her şeyin üzerindedir

SIRRIBERK ARSLAN
SIRRIBERK ARSLAN Güney Haberleri
Giriş Tarihi: 5.10.2019
Anne baba duası her şeyin üzerindedir
KAHRAMANMARAŞ Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Dünya Yaşlılar Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinliğe katıldı. Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Arslanbey Mesire Alanı'nda düzenlenen programa Güngör'ün yanı sıra Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun ile çok sayıda vatandaş katıldı. Vatandaşlarla tek tek ilgilenen Başkan Güngör, günün anısına hediye takdim etti. Başkan Güngör, "Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığımız bünyesinde bugün bir etkinlik düzenledik. Anne, baba duası her şeyin üzerindedir. Hürmet etmeyen, hürmet görmez. Büyüklerimizin sadece bir gün değil 365 gün hatırlanmasını diliyorum. Gerçekleştirilen etkinlikte emeği geçen çalışma arkadaşlarımı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.
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Anne baba duası her şeyin üzerindedir
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