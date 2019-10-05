Aşırtmalı aba güreşi şampiyonası nefes kesti

G
aziantep'in Oğuzeli ilçesinde Aşırtmalı Aba Güreşi Türkiye Şampiyonası
yapıldı. 11. Kültür, Sanat, Nar ve Yöresel Kurutmalık Festivali
kapsamında, Oğuzeli Belediyesi ve Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'
nca düzenlenen şampiyonada, başpehlivanlığı Gaziantep
'ten Barış Güngör elde etti. Geleneksel spor dallarının yaşatılması için Oğuzeli Belediyesi
olarak güzel projelere imza attıklarını ifade eden Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç ise "Yüzyıllardır devam eden bu geleneğe sahip çıkıp gelecek nesillere aktarmalıyız. Aba güreşi Türkiye'nin en eski sporudur. Ata sporumuz olan bu müsabakalara gençlerimizin böyle ilgi göstermesi bizleri çok mutlu ediyor. Bizlerin desteği ile geleneksel sporlara gönül verenlerin sayısı her geçen gün artacak"
diye konuştu.
Vali Davut Gül, geleneksel sporların yaşatılması gerektiğinin altını çizerek, "Bizlerin geçmişi ile geleceği arasında köprü kuran bu tür spor dallarının gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir" dedi. Vali Gül, "Birbirinden kıymetli sporcular yetiştirdikleri için ve geleneksel spor dallarımızı ayakta tutmaya çalıştıkları için Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'muzu ve başkanlarımızı kutluyorum" dedi.