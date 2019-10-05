Aşırtmalı aba güreşi şampiyonası nefes kesti

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aziantep'in Oğuzeli ilçesindeyapıldı.kapsamında,nca düzenlenen şampiyonada, başpehlivanlığı'ten Barış Güngör elde etti. Geleneksel spor dallarının yaşatılması içinolarak güzel projelere imza attıklarını ifade eden Oğuzeli Belediye Başkanı Mehmet Sait Kılıç isediye konuştu.Vali Davut Gül, geleneksel sporların yaşatılması gerektiğinin altını çizerek, "Bizlerin geçmişi ile geleceği arasında köprü kuran bu tür spor dallarının gelecek kuşaklara aktarılması gerekmektedir" dedi. Vali Gül, "Birbirinden kıymetli sporcular yetiştirdikleri için ve geleneksel spor dallarımızı ayakta tutmaya çalıştıkları için Geleneksel Spor Dalları Federasyonu'muzu ve başkanlarımızı kutluyorum" dedi.