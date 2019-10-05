Çocuklar bilim ve teknolojiyle buluştu

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Çocukların üretim becerilerini geliştirmek amacı ile sosyal girişim olarak Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener tarafından hayata geçirilen Ben Maker gezici karavanı Adana'nın Yüreğir Şehit Kadir Kırbaç Kız Anadolu Lisesi 9'ncu sınıf öğrencileri ile bir araya geldi. Etkinliğe, Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, Adana Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü katıldı. Çocuklara kendi hayallerini üretme fırsatı vermek için kurucusu olduğu Ben Maker atölyesini ve Gezici Karavanı hakkında bilgi veren Ermetal Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Gülener, çocukların kafası, kalbi ve elleriyle üretim becerileri kazanmasını hedeflediklerini ve bu amaca ulaşmak için el becerisi makineleri geliştiren yerli eğitim teknolojileri firmasını kurduklarını söyledi. Gülener, "Çocukların, kafası, kalbi ve elleriyle iş yapan bireyler haline gelmesi lazım. Yerleşik okullarda, sınıflarda atölyeler kurabilirdik ama farklı bir başlangıç yapılması için gezici karavan tasarladık ve şu an elimizde 3 tane mevcut. Bu sayıyı birkaç kat daha çoğaltmamız gerekiyor. Bu projede ummadığım kadar ilgi gördüm. Bu otobüslerle sahasında, yerinde çocuklara meslek aşılamak konusunda çok başarılıyız. Çocuklar bir şey yapabilmenin heyecanını fazlasıyla yansıtıyorlar" şeklinde konuştu. Ben Maker Üretim Becerileri Atölyesi ile şu ana kadar 20 bin öğrenciye ulaştıklarını söyleyen Gülener, "Maker Karavan Projesi sosyal sorumluluk kapsamında fonlar ile yürütülen bir eğitim projesidir. Buradaki amaç ahşabın nasıl yontulacağını ve şekil verileceğini öğrenip kendi istedikleri tasarımları yapmalarıdır. Önemli olan bütün bunları, çocuklarımızın kendilerinin yapmasıdır" şeklinde konuştu. Gülener, "Yaparken görüyor, dokunuyor ve bunu 'Ben yaptım' diyorlar. Bu proje çocukların farkındalığının artması için çok önemli bir proje ve bugüne kadar 20 bin civarında çocuğa ulaşmış durumdayız. Çocuklarımızın artık bilimle yetişmesini, teknolojiyle buluşmasını, gelecekte 'Ben yaparım' diyebilecekleri bir güveni kazanmalarını istiyoruz" diye konuştu.