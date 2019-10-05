Ekonomiye canlılık getirecek

14 ÜLKE KATILIYOR
KARNAVAL
ve festivallerle adını dünyaya duyuran Adana 'Büyük Akdeniz Şöleni' temasıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Lezzet Festivali'nin ateşini yaktı. 14 ülkenin katıldığı festivalin kent ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.
İKİ KATINA ÇIKTI
FESTIVAL Merkez Park'taki korteji yürüyüşü ve yakılan festival ateşiyle başladı. Geçtiğimiz yıla göre, etkinliğe katılan işletme sayısında iki kat artış olduğunu söyleyen Vali Mahmut Demirtaş, "300 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. Şu anda kentimizde oteller doldu" dedi.
ÜNLÜ ŞEFLER ADANA'DA
YARIN sona erecek festivalde, İtalya, Malta, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İspanya, Fransa, Tunus, Fas, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinden ünlü şefler ile konuk ülkeler Güney Kore, Kolombiya ile Endonezya'dan misafirler yer alıyor.
EN UZUN 'ŞİŞTE ET PİŞİRME' REKORU DENEMESİ YAPILACAK
FESTİVALDE, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan ve 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait "şişte et pişirme" rekoru, 222 metreyle kırılmaya çalışılacak. Rekor denemesiyle, Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi ve kentin adının dünya çapında duyurulması hedefleniyor.