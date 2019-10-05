Ekonomiye canlılık getirecek

BUGÜN NELER OLDU

ve festivallerle adını dünyaya duyuran Adana 'Büyük Akdeniz Şöleni' temasıyla bu yıl 3'üncüsü düzenlenen Lezzet Festivali'nin ateşini yaktı. 14 ülkenin katıldığı festivalin kent ekonomisine büyük katkı sağlaması bekleniyor.FESTIVAL Merkez Park'taki korteji yürüyüşü ve yakılan festival ateşiyle başladı. Geçtiğimiz yıla göre, etkinliğe katılan işletme sayısında iki kat artış olduğunu söyleyen Vali Mahmut Demirtaş, "300 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz. Şu anda kentimizde oteller doldu" dedi.YARIN sona erecek festivalde, İtalya, Malta, Lübnan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, İspanya, Fransa, Tunus, Fas, Bosna Hersek, Arnavutluk ve Yunanistan gibi Akdeniz ülkelerinden ünlü şefler ile konuk ülkeler Güney Kore, Kolombiya ile Endonezya'dan misafirler yer alıyor.FESTİVALDE, Guinness Rekorlar Kitabı'nda yer alan ve 194,5 metre ile Çin Halk Cumhuriyeti'ne ait "şişte et pişirme" rekoru, 222 metreyle kırılmaya çalışılacak. Rekor denemesiyle, Guinness Rekorlar Kitabı'na girilmesi ve kentin adının dünya çapında duyurulması hedefleniyor.